హైద‌రాబాద్‌: మోదీ స‌ర్కార్‌పై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శ‌శిథ‌రూర్ తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. తాము అడిగిన ప్ర‌శ్న‌ల‌కు ప్ర‌భుత్వం స‌మాధానం ఇవ్వ‌డం లేద‌ని, వ‌ల‌స కూలీల మ‌ర‌ణాలైనా లేక రైతు ఆత్మ‌హ‌త్య‌లైనా.. ప్ర‌భుత్వం త‌మ ద‌గ్గ‌ర డేటా లేదంటోంద‌ని శ‌శి ఆరోపించారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్ర‌చురిత‌మైన ఓ కార్టూన్‌ను ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేస్తూ.. ఎన్‌డీఏ అర్థాన్ని మార్చేశారు. ఎన్‌డీఏ అంటే నేష‌నల్ డెమోక్ర‌టిక్ అలియ‌న్స్ కాదు అని, ఎన్‌డీఏ అంటే నో డేటా అవైల‌బుల్ అంటూ సెటైర్‌ కామెంట్ చేశారు. వ‌ల‌స కూలీల‌పై డేటా లేదు, రైతు ఆత్మ‌హ‌త్య‌ల‌పై స‌మాచారం లేదు, ఆర్థిక‌ ప్యాకేజీల‌పై త‌ప్పుడు ప్ర‌చారం, కోవిడ్ మ‌ర‌ణాల‌పై త‌ప్పుడు లెక్క‌ల‌ను, జీడీపీ వృద్ధిపై న‌మ్మ‌శ‌క్యంలేని డేటాను ప్ర‌భుత్వం చూపుతోంద‌ని థ‌రూర్ విమ‌ర్శించారు. ఎన్‌డీఏకే మోదీ స‌ర్కార్ కొత్త నిర్వ‌చ‌నం ఇచ్చిన‌ట్లు త‌న ట్వీట్‌లో థ‌రూర్ ఆరోపించారు.



రైతుల ఆత్మ‌హ‌త్య‌ల విష‌యంలో రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు డేటా ఇవ్వ‌లేద‌ని కేంద్రం పార్ల‌మెంట్‌లో పేర్కొన్న‌ది. ఇక లాక్‌డౌన్ వేళ వ‌ల‌స కూలీల మ‌ర‌ణాల‌కు సంబంధించిన డేటా కూడా త‌మ ద‌గ్గ‌ర లేద‌న్న విష‌యం తెలిసిందే.



No #data on migrant workers, no data on farmer suicides, wrong data on fiscal stimulus, dubious data on #Covid deaths, cloudy data on GDP growth — this Government gives a whole new meaning to the term #NDA! pic.twitter.com/SDl0z4Hima