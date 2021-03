భువ‌నేశ్వ‌ర్ : ఏప్రిల్ 15వ తేదీని జాతీయ ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల దినంగా ప్ర‌క‌టించాల‌ని నేష‌న‌ల్ కౌన్సిల్ ఫ‌ర్ ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్స్ ప‌ర్స‌న్స్ ప్ర‌తినిధులు కోరారు. ఈ మేర‌కు ఒడిశా గ‌వ‌ర్న‌ర్‌కు వారు మెమోరాండం అంద‌జేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల ప్ర‌తినిధి మీరా ప‌రిడా మాట్లాడుతూ.. 2014, ఏప్రిల్ 15న ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల‌ను థ‌ర్డ్ జెండ‌ర్‌గా ప‌రిగ‌ణిస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింద‌ని గుర్తు చేశారు. ఈ క్ర‌మంలో ఆ రోజును జాతీయ ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల దినంగా ప్ర‌క‌టించాల‌న్నారు. ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల‌కు ఎలాంటి దినోత్స‌వాలు లేవ‌ని, త‌మ ప్ర‌తిపాద‌న‌పై దృష్టి పెట్టాల‌ని గ‌వ‌ర్న‌ర్‌ను కోరామ‌ని తెలిపారు. అయితే 2014లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు త‌ర్వాత ప‌రిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయ‌ని, ట్రాన్స్‌జెండ‌ర్ల‌కు స‌మాజంలో గౌర‌వం ద‌క్కింద‌ని, త‌మ‌ను అంద‌రూ ఆద‌రిస్తున్నార‌ని మీరా ప‌రిడా స్ప‌ష్టం చేశారు.



Odisha: Representatives of National Council for Transgender Persons submitted a memorandum to Governor yesterday, demanding that April 15 be celebrated as 'National Transgender Day'. "On April 15, 2014, Supreme Court had recognised transgenders as third gender," said Meera Parida pic.twitter.com/BFdkzhLRki