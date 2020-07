రాంచి: జార్ఖండ్‌లో మావోయిస్టులు మ‌రోసారి క‌ల‌క‌లం సృష్టించారు. చైబాస జిల్లాలోని ముఫాసిల్ పోలీస్‌స్టేష‌న్ ప‌రిధిలో అట‌వీశాఖ కార్యాల‌యాన్ని పేల్చివేశారు. అయితే పేలుగు సంభ‌వించిన‌ప్పుడు కార్యాల‌యంలో సిబ్బంది ఎవ‌రూ లేక‌పోవ‌డంతో ఎవ‌రికీ ఏ హానీ జ‌రుగ‌లేదు. కానీ కార్యాల‌యంలో పార్క్ చేసి ఉన్న ఒక కారు, బైకులు కాలిపోయాయి. ఫ‌ర్నీచ‌ర్ ధ్వంస‌మ‌య్యింది. పేలుడు అనంతరం జార్ఖండ్ ప్ర‌భుత్వానికి, పోలీసుల‌కు హెచ్చ‌రిక‌లు చేస్తూ కూలిపోయిన గోడ‌ల‌కు పోస్ట‌ర్లు అంటించారు.

కార్యాల‌యం పేల్చివేత‌కు సంబంధించిన స‌మాచారం అందుకున్న అనంత‌రం ముఫాసిల్ పోలీసులు ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఘ‌ట‌న‌పై కేసు న‌మోదుచేసి ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు. కాగా, అటవీశాఖ కార్యాల‌యాన్ని పేల్చివేసి పారిపోయిన మావోయిస్టుల కోసం ముమ్మ‌రంగా గాలింపులు కొన‌సాగుతున్నాయ‌ని చైబాస ఎస్పీ ఇంద‌ర్‌జిత్ మ‌హ‌తా చెప్పారు.

Naxals blew a Forest Department office cum quarter in Muffasil police station area last night. They also pasted warning posters. No casualty reported. Anti-Naxal operation underway in the area: Indrajit Mahatha, SP Chaibasa #Jharkhand pic.twitter.com/5ufNZIYG0d