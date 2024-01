Birds day | పక్షులను పెంచుకోవాలంటే ముందుగా ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలట..!

January 5, 2024 / 05:03 PM IST

Birds day‌: ఇవాళ జాతీయ పక్షుల దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌కు చెందిన పక్షి పోషకుడు, పక్షి ప్రేమికుడు అయిన శ్యామ్‌ సుందర్‌ మిశ్రా.. పక్షలను ఇళ్లలో పెంచుకోవాలనుకునే వారి కోసం చక్కని సలహా ఇచ్చారు. పక్షులను పెంచుకోవాలనే తాపత్రయం మాత్రమే ఉంటే సరిపోదని, వాటిని ఎలా పెంచాలనే విషయాలు కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.

‘మీరు ఏ జాతి పక్షిని పెంచుకోవాలనుకున్నా ముందుగా దాని జీవనశైలిని తెలుసుకోవాలి. అది ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటుంది..? దానికి ఎలాంటి ప్రదేశం అనువుగా ఉంటుంది..? తదితర వివరాలు తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి’ అని శ్యామ్‌ సుందర్‌ మిశ్రా తెలిపారు.

ముందుగా పక్షికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్న తర్వాతనే వాటిని పెంపుడు జంతువులుగా ఇళ్లకు తీసుకొచ్చుకోవాలని మిశ్రా సూచించారు. అంతే తప్ప సరైన అవగాహన లేకుండా పక్షులను పెంచుకుంటే.. పెంపకానికి తెచ్చుకున్న పక్షికి గానీ, ఆ పక్షి యజమానికి గానీ సంతోషం ఉండదని ఆయన అన్నారు.

#WATCH | Odisha | A Bhubaneswar-based aviculturist and bird lover, Shyam Sundar Mishra has converted his residence into an aviary.

On National Birds Day today, he says, “…Details on birds – whichever bird you like – how they live, their diet, the kind of space they need are… pic.twitter.com/KNAgBTu2Ik

— ANI (@ANI) January 5, 2024