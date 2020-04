పోలీసులపై పూల వర్షం.. చప్పట్లతో అభినందన.. వీడియో

ముంబయి : కరోనా వైరస్‌ నియంత్రణ చర్యల గురించి ప్రజల్లో పోలీసులు విస్తృతమైన అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నాగ్‌పూర్‌ సిటీలో కరోనాపై అవగాహన కల్పించేందుకు పోలీసులు కవాతు నిర్వహించారు. పోలీసులు రోడ్డుపై కవాతు చేస్తున్న సమయంలో వారిపై స్థానికులు పూలవర్షం కురిపించారు. చప్పట్లతో పోలీసులను అభినందించారు. ప్రతి ఒక్కరూ లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు పాటించాలని, ఈ వైరస్‌ నుంచి ఎవరి కుటుంబాన్ని వారే కాపాడుకోవాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ప్రజలను పోలీసులు కోరారు. నాగ్‌పూర్‌ డీసీపీ వినిత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కవాతులో 60 మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు.



