కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్‌లో మ‌రో రెండు మూడు నెల‌ల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌లు జ‌రుగ‌నున్న నేప‌థ్యంలో బీజేపీ జాతీయాధ్య‌క్షుడు జేపీ న‌డ్డా పార్టీ శ్రేణుల్లో జోష్ నింప‌డానికి ఆ రాష్ట్రంలో ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో ఇవాళ బీర్భూమ్‌లో స్థానిక బీజేపీ నాయ‌కులు ఏర్పాటు చేసిన స‌భ‌లో న‌డ్డా ప్ర‌సంగిస్తుండ‌గా మైక్ మొరాయించింది. దాంతో ఆయ‌న అదే వేదికపైన ఉన్న మ‌రో పోడియానికి మారి త‌న ప్ర‌సంగం కొన‌సాగించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న కొన్ని చ‌మ‌త్కార వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. వేదిక‌లు మార్చ‌గ‌లం, కానీ అభిప్రాయాల‌ను మార్చుకోలేం. వెన్నుపోటుకు కుట్ర జ‌రిగినా స‌రే ఇవ్వాల్సిన సందేశాన్ని మ‌ర్చిపోకూడ‌దు అని న‌డ్డా వ్యాఖ్యానించారు.



#WATCH West Bengal: BJP president JP Nadda moves to another podium after his mic was not functioning properly; says, "Stage can change but intentions will not. Whatever be the conspiracy to sabotage, the message will not be lost."



He is addressing a rally in Birbhum.