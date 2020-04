హిమాచాల్ ప్ర‌దేశ్ : ర‌ంజాన్ ప‌ర్వ‌దినం సంద‌ర్భంగా ముస్లిం సోద‌రసోద‌రీమ‌ణులంతా తమ సంప‌ద‌లో 2.5 శాతం దానమివ్వాల‌ని మ‌హ్మ‌ద్ ప్ర‌వ‌క్త బోధించార‌ని హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ డీజీపీ ఎస్ మ‌ర్ది అన్నారు.

మ‌హ్మ‌ద్ ప్ర‌వ‌క్త సూచ‌న‌లు, మార్గ‌నిర్దేశ‌కాల మేర‌కు ముస్లిం సోద‌రులు కరోనా పోరు కోసం ప్ర‌ధాని న‌రేంద్రమోదీ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన పీఎం కేర్స్ ఫండ్ కు విరాళాలు అందించాలని డీజీపీ కోరారు. లేదంటే విరాళాలు ఇవ్వాల‌నుకునేవారు హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు అంద‌జేయ‌వ‌చ్చ‌ని సూచించారు.

#WATCH Prophet Muhammad has said that Muslims should donate 2.5 per cent of their total wealth during Ramzan which is about to begin. So I request our Muslim brothers to feed the poor in this month. They can also donate to PM-CARES or the CM Fund: Himachal Pradesh DGP SR Mardi pic.twitter.com/xkeif7Sb82