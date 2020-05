దేశవ్యాప్తంగా ఇండ్లలో రంజాన్‌ ప్రార్థనలు..

న్యూఢిల్లీ: కరోనావ్యాప్తి నేపథ్యంలో కేంద్రప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు ముస్లింలు ఇంటివద్దనే రంజాన్‌ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఇంటి దగ్గర ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొంటున్నారు. కేంద్రమంత్రి ముఖ్తార్‌ అబ్బాస్‌ నఖ్వీ ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో రంజాన్‌ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు.

లాక్‌ డౌన్‌ 4.0 కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో చెన్నైలోని ట్రిప్లికానే ఏరియాలో వాలాజా మసీదును మూసివేశారు. ఢిల్లీలోని చాందినీ చౌక్‌ ప్రాంతంలోని ఓ ఇంట్లో రంజాన్‌ ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. కర్ణాటకలోని హుగ్లీతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తూ రంజాన్ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు.

#WATCH Delhi: People in Chandni Chowk offer Eid namaz at their residence and greet each other on the occasion of #EidUlFitr, amid the fourth phase of the #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/OeilKmnzRc