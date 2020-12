బెంగ‌ళూరు : ఓ ముస్లిం వ్య‌క్తి హ‌నుమాన్ ఆల‌యం నిర్మాణానికి త‌న భూమిని విరాళంగా ఇచ్చి మ‌త‌సామ‌ర‌స్యాన్ని చాటుకున్నారు. క‌ర్ణాట‌క‌లోని క‌డుగోడి గ్రామానికి చెందిన హెచ్ఎంజీ బాషా మాట్లాడుతూ.. ప్ర‌స్తుత‌మున్న హ‌నుమాన్ ఆల‌యంలో పూజ‌లు చేసుకునేందుకు భ‌క్తులు చాలా ఇబ్బందులు ప‌డుతున్నారు. భ‌క్తుల బాధ‌ల‌ను చూసిన తాను.. త‌న భూమిని ఆల‌యానికి విరాళంగా ఇచ్చేందుకు నిర్ణ‌యించుకున్నాన‌ని తెలిపారు.



ఈ సంద‌ర్భంగా ఆల‌య ధ‌ర్మ‌క‌ర్త బైరి గౌడ మాట్లాడుతూ.. హ‌నుమాన్ ఆల‌య నిర్మాణానికి బాషా మ‌న‌స్ఫూర్తిగా త‌న భూమిని విరాళంగా ఇచ్చార‌ని పేర్కొన్నారు. ఆల‌య నిర్మాణ ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయ‌ని, ముస్లిం వ్య‌క్తి హ‌నుమాన్ టెంపుల్‌కు భూమి విరాళంగా ఇవ్వ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌ని బైరి గౌడ తెలిపారు.

Karnataka: HMG Basha, a resident of Kadugodi in Bengaluru donated land for construction of a Hanuman Temple in Mylapura.



He says, "I used to see many people struggle while offering prayers as the temple is small. So, I decided to donate a part of my plot of land." pic.twitter.com/JaxR2DJaAv