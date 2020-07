గణేశ్‌ ఉత్సవాలను నిర్వహించం

ముంబై : మహారాష్ట్రలో కరోనా వైరస్‌ కరాళ నృత్యం చేస్తోంది. ఆ రాష్ట్ర రాజధాని ముంబైని కరోనా గజగజ వణికిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గణేశ్‌ ఉత్సవాలు నిర్వహించమని లాల్‌ బాగుచా రాజా గణేశ్‌ ఉత్సవ్‌ మండల్‌ కమిటీ తెలిపింది. గణేశ్‌ ఉత్సవాలను నిర్వహించే ప్రాంతంలో రక్తం, ప్లాస్మా దానం క్యాంపులను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది. గతేడాది చంద్రయాన్‌-2 ఆకారంలో గణేష్‌ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విషయం విదితమే.



Mumbai's Lalbaughcha Raja Ganeshotsav Mandal has decided not to hold Ganeshotsav this time in wake of #COVID19 pandemic. A blood & plasma donation camp will be set up in its place: Lalbaughcha Raja Ganeshotsav Mandal (in the picture - last year's Ganpati idol at Lalbaughcha Raja) pic.twitter.com/1FiHg68QAX