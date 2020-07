జూలై 1న జాతీయ వైద్యుల దినోత్స‌వంగా భార‌తీయులు జ‌రుపుకుంటారు. క‌రోనా స‌మ‌యంలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తున్నది డాక్ట‌ర్లే. ఈ సంద‌ర్భంగా డాక్ట‌ర్ల‌ను అభినందించ‌డానికి ప్ర‌తిఒక్క‌రూ సోష‌ల్ మీడియాను అనుస‌రిస్తున్నారు. అంద‌రిలా కాకుండా ఒక పోస్ట్‌తో డాక్ట‌ర్ల‌కు విషెస్ తెలిపారు ముంబై పోలీసులు. దీనికి అంద‌రూ ఫిదా అయ్యారు. అయినా.. ఈ పోస్ట్‌లో అక్ష‌రాలేవీ లేవు. వ‌ట్టి ఆప్రాన్‌లు మాత్ర‌మే ఉన్నాయి. సూప‌ర్‌మ్యాన్ కోట్‌, బ్యాట్స్‌మేన్ ఆప్రాన్ల‌తో పాటు డాక్ట‌ర్ ఆప్రాన్ ‌దానితోపాటు సెత‌స్కోప్‌ కూడా చేర్చారు.

సూప‌ర్‌మ్యాన్‌, బ్యాట్స్‌మెన్‌ల ఆప్రాన్‌ల‌‌కు పోటీగా డాక్ట‌ర్ ఆప్రాన్ ఏమాత్రం తీసిపోదు. డాక్ట‌ర్లే అస‌లు సూప‌ర్ హీరోలు అంటూ ముంబై పోలీసులు ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. "డాక్టర్ ఆప్రాన్ ఒక సూపర్ హీరో కేప్ కంటే తక్కువ కాదు. ఈ నగరానికి నిస్వార్థంగా చేసిన సేవకు వైద్యులందరికీ కృతజ్ఞతలు'‌ అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ పోస్ట్ ఆన్‌లైన్‌లోకి వ‌చ్చిన ఐదు గంట‌ల్లోనే 3 వేల‌కు పైగా లైక్స్ సంపాదించుకున్న‌ది.

The doctor’s apron is no less than a superhero's cape.

We thank all the doctors for their selfless service to this city. #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/g4nle2L3r5