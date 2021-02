ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర రాజ‌ధాని ముంబైలో క‌రోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మ‌ళ్లీ పెరుగుతున్న‌ది. రోజురోజుకు కొత్త కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ప్ర‌జ‌ల నిర్ల‌క్ష్యంవ‌ల్లే న‌గ‌రంలో కేసులు పెరుగుతున్నాయ‌ని ప‌లు నివేదిక‌లు స్ప‌ష్టం చేశాయి. అంతేగాక‌ క‌రోనా వైర‌స్‌ దేశంలో ప్ర‌వేశించిన‌ది మొద‌లు ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు గ‌త‌ 10 నెల‌ల కాలంలో ముంబైలో 15 ల‌క్ష‌ల మందికిపైగా ముఖాల‌కు మాస్కులు ధ‌రించ‌కుండా అధికారుల‌కు ప‌ట్టుబ‌డ్డారు. రూ.30 కోట్ల‌కుపైగా జ‌రిమానాలు చెల్లించారు. దీన్నిబ‌ట్టే క‌రోనాప‌ట్ల ముంబై వాసులు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు.



ఈ నేప‌థ్యంలో ముంబై న‌గ‌ర మేయ‌ర్ కిశోరి ప‌డ్నేక‌ర్ క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిపై ప్ర‌జ‌ల్లో అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నారు. అనుకున్న‌దే త‌డ‌వుగా ముంబై లోకల్ ట్రెయిన్‌ల‌లో ప్ర‌యాణిస్తూ క‌రోనా వైర‌స్ తీవ్ర‌త గురించి, అది మ‌ళ్లీ విజృంభిస్తే జ‌రుగ‌బోయే ప‌రిణామాల గురించి వివ‌రించారు. అందువ‌ల్ల‌ ఎవ‌రు నిర్ల‌క్ష్యంగా ఉండ‌కూడ‌ద‌ని, అంద‌రూ త‌ప్ప‌నిస‌రిగా ముఖాల‌కు మాస్కులు ధ‌రించాల‌ని కోరారు.

Mumbai Mayor Kishori Pednekar today travelled in local train from Byculla to CSMT & urged people to wear masks.



"After Railway services resumed, #COVID19 cases spiked in not just Mumbai but entire state. Lockdown won't be implemented, but situation worrisome", she says pic.twitter.com/a3LYuhMy55