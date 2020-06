ప్రమాదం పొంచిఉన్నప్పటికీ.. సాయం చేసిన పోలీస్‌!

ముంబైలోని పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ జూన్‌ 3న శస్త్రచికిత్స పొందుతున్న ఓ యువతికి రక్తదానం చేశాడు. ఇందులో అంతగా చెప్పుకునే సాయం ఏముంది, అందరూ రక్తదానం చేస్తుంటారు కదా అనుకుంటున్నారా?

ముంబైలో జూన్‌ 3 అంటే భయంకరమైన రోజు. ఆ రోజు రాష్ట్రం అంతా అతలాకుతలం అయిన రోజు. బుధవారం నాడు నిసర్గా తుఫాన్‌ మహారాష్ట్ర, గుజరాత్‌ తీరాలను తాకిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో చాలామంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. ఆ సమయంలో 14 ఏండ్ల అమ్మాయికి గుండె ఆపరేషన్‌ జరుగుతున్నది. అర్జెంట్‌గా A పాజిటివ్‌ రక్తం అవసరం అయింది. ఇంటి నుంచి బంధువులు, స్నేహితులు వచ్చేందుకు వీలు లేదు. నిసర్గా తుఫానుకు ఎటూ కదలలేని పరిస్థితి. అప్పుడే దేవుడిలా ఆకాశ్‌ గైక్వాడ్‌ సర్జరీకి సరిపడా రక్తం దానం చేశాడు.

‘బుధవారం నాడు 14 ఏండ్ల అమ్మాయికి హార్ట్‌ ఆపరేషన్‌ షెడ్యూల్‌ ముందుగానే ఫిక్స్‌ చేశారు డాక్టర్లు. అయితే.. ఆపరేషన్‌కు ‘ఏ’ పాజిటివ్‌ బ్లడ్‌ అవసరం అయింది. తుఫాన్‌ కారణంగా ఎవరూ హాస్పిటల్‌కు వచ్చే పరిస్థితిలో లేరు. అప్పుడు ఆకావ్‌ గైక్వాడ్‌ రక్తదానం చేసి అమ్మాయిని ప్రాణాలు కాపాడాడు. అమ్మాయి తొందరగా కోలుకోవాలి’. అనే క్యాప్షన్‌తో సిపి ముంబై పోలీస్‌ ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ప్రమాదం పొంచి ఉన్నప్పటికీ అమ్మాయి ప్రాణాలు కాపాడిన పోలీస్‌కు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. ‘మా పోలీసులకు ఎప్పుడూ హృదయం ఉంటుంది’. ‘ముంబై పోలీస్‌ అయిన ఆకాశ్‌కి బిగ్‌ సెల్యూట్‌’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Commitment Level: A+



A 14-year old needed blood group A+ to undergo an open heart surgery.



When friends or family could not make it to the hospital due to #CycloneNisarga, PC Aakash Gaikwad donated blood.@MumbaiPolice wishes the young girl a healthy life ahead!#MumbaiFirst pic.twitter.com/nxiQLHQIoR