వినాయ‌క‌చ‌వితికి సంబురాలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. పోయిన ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది గ‌ణేశ విగ్రాహాల‌కు డిమాండ్ త‌గ్గింది. కార‌ణం క‌రోనా వైర‌స్. ప్ర‌తి గ‌ల్లీకి పెట్టుకునే విగ్ర‌హాల‌ను ఇప్పుడు నిలిపివేశారు. దీంతో విగ్రాహాల‌తో ప‌నిలేకుండా పోయింది. అయినా అక్క‌డ‌క్క‌డా పెట్ట‌కుండా ఏమి ఉండ‌రు. అలాంటి వాటి ద్వారా కూడా క‌రోనా వైర‌స్ రాకుండా ఉండేందుకు శానిటైజ‌ర్ గ‌ణేశ విగ్ర‌హాల‌ను త‌యారు చేశారు విగ్ర‌హాల డిజైన‌ర్ రామ్‌దాస్ చౌద‌రి.

ముంబైలో కొన‌సాగుతున్న మ‌హ‌మ్మారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని విగ్ర‌హానికి సెన్సార్ మెషీన్లు అమ‌ర్చారు. ఎవ‌రైనా త‌మ చేతుల‌ను విగ్ర‌హం ద‌గ్గ‌ర పెడితే సెన్సార్ ద్వారా శానిటైజ‌ర్ వారి చేతిలో ప‌డుతుంది. ఈ గ‌ణేశుడు క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని త‌రిమికొడ‌తాడ‌ని న‌మ్ముతూ విగ్ర‌హ ఆయుధంలో శానిటైజ‌ర్‌ను ఉప‌యోగించామ‌న్నారు రామ్‌దాస్‌. ప్ర‌స్తుతానికి రెండు, మూడు శానిటైజ‌ర్ విగ్ర‌హాల‌ను సిద్ధం చేశారు. ఇలాంటి విగ్ర‌హాల‌కోసం మ‌హారాష్ట్ర నుంచి కాకుండా ఇత‌ర రాష్ట్రాల నుంచి ఆర్డ‌ర్లు వ‌స్తున్నాయంటున్నారు. అయితే ఈ విగ్ర‌హాల త‌యారీకి ఉప‌యోగించే ప‌దార్థాలు అంత సులువుగా దొర‌క‌దంటున్నారు.

Maharashtra: An artist from Mumbai's Ghatkopar has made 'sanitizer Ganesha idols' ahead of #GaneshaChaturthi.



He says, "COVID-19 is still here, so I have made idols that dispense sanitizer. It functions automatically when people place their hands under it to sanitize them." pic.twitter.com/ns5SPP3CSt