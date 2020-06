ఏనుగు మృతి ఘటనపై ఎంపీ రవికిషన్‌ ఫైర్‌..వీడియో

గోరఖ్‌పూర్‌: కేరళలోని మలప్పురంలో ఏనుగు మృతి చెందిన ఘటనపై గోరఖ్‌పూర్‌ ఎంపీ, నటుడు రవికిషన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎంపీ రవికిషన్‌ ఓ గజరాజంకు ఆహారంతోపాటు నీటిని అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ..కొందరు ఆకతాయిలు పేలుడు పదార్థాలు పెట్టిన పైనాపిల్‌ను తిని..ఏనుగుతోపాటు కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కూడా చనిపోయింది. ఇది చాలా క్రూరమైన చర్య అని రవికిషన్‌ మండిపడ్డారు.

ఏనుగుతోపాటు దాని బిడ్డను కూడా చంపి..క్షమించరాని పాపం చేశారు. ఈ ఘటనలో ఎంతమంది ప్రమేయం ఉన్నా వారందరికీ కఠినంగా శిక్ష విధించాలని పోలీసులను ఎంపీ రవికిషన్ కోరారు. నేను జంతు ప్రేమికుడిని. హిందూమతంలో ఏనుగులను పూజిస్తారు. ఏనుగును చంపినవారిని ఉరి తీయాలని కేరళ ప్రభుత్వాన్ని ఎంపీ రవికిషన్ డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఏనుగు మృతి ఘటనపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.



