హైద‌రాబాద్ : మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో దారుణ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఇద్ద‌రు సిక్కుల‌ను స్థానిక పోలీసులు చిత‌క‌బాదారు. జ‌నం ముందే ఓ సిక్కు త‌ల వెంట్రుక‌ల‌ను ప‌ట్టి లాడిప‌డేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న బ‌ర్వాని జిల్లాలోని రాజ్‌పుర్ త‌హశీల్ ప‌రిధిలో చోటుచేసుకున్న‌ది. గియానీ ప్రేమ్ సింగ్ గ్రంధి అనే వ్య‌క్తి వెంట్రుక‌ల‌ను ప‌ట్టి పోలీసులు లాగిప‌డేశారు. ఓ షాపు విష‌యంలో ప్రేమ్ సింగ్‌, పోలీసుల మ‌ధ్య వాగ్వాదం జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. త‌లవెంట్రుక‌లు ప‌ట్టుకుని ప్రేమ్ సింగ్‌ను లాక్కెళ్లిన వీడియో ఇప్పుడు వైర‌ల్‌గా మారింది. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ పోలీసుల తీరును శిరోమ‌ణి అకాలీద‌ళ్ నేత సుఖ్‌బీర్ సింగ్ ఖండించారు. అమాన‌వీయం, ఆమోద్య‌యోగం కాదంటూ ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో అభిప్రాయం వ్య‌క్తం చేశారు.



Too shocking for words! The barbaric & humiliating attack on Giani Prem Singh Granthi & other Sikhs in MadhyaPradesh is utterly inhuman & unacceptable.I urge CM @ChouhanShivraj to set an example of punitive action against those who treat the sword of the nation with such contempt pic.twitter.com/oNzkgmdh2I