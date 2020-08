బెలగావి (కర్ణాటక) : మానవత్వం మంట గలిసింది.. బెలగావి జిల్లాలో అమానుష ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి మృతి చెందడంతో కరోనా భయంతో ఏ ఒక్కరు వారికి సాయపడలేదు. చేసేది లేక కుటుంబ సభ్యులు సైకిల్‌పై మృతదేహాన్ని దహన సంస్కారాలకు తరలించారు. ఈ ఘటన ఆదివారం చోటు చేసుకోగా ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

వివరాలు.. బెలగావి జిల్లా కిట్టూరులో ఓ వ్యక్తికి రెండు రోజులు జ్వరం వస్తుంది. కరోనా లక్షణాలు కూడా ఉండడంతో దవాఖానలో చేర్పించాలని ఇరుగు పొరుగు వారు సూచించారు. కుటుంబ సభ్యులు అత్యవసర నెంబర్‌కు ఫోన్‌చేసి అంబులెన్స్‌కు సమాచారం అందించగా వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. మూడో రోజు ఆ వ్యక్తికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురై తీవ్ర అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. కరోనా భయం కారణంగా వారికి సాయ పడడానికి బంధువులతో పాటు ఏ ఒక్కరు రాకపోవడంతో చేసేది లేక ప్లాస్టిక్‌ కవర్‌లో మృతదేహాన్ని చుట్టి సైకిల్‌ వెనక క్యారెల్‌పై తాళ్లతో కట్టి జోరు వానలో దహన సంస్కారాలకు తరలించారు.

ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు నోరు మెదపకపోవడం గమనార్హం. కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర చీఫ్ డికె శివకుమార్ ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేస్తూ ‘బెలగావి జిల్లా కిట్టూరులో 70 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందగా.. బంధువులు, భారీ వర్షంలో సైకిల్‌పై దహన సంస్కారాల కోసం మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. సీఎం యాడ్యూరప్ప.. మీ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంది? అంబులెన్స్ ఎందుకు అందించలేదు? ప్రభుత్వానికి మానవత్వం లేదు. కరోనాను ఎదుర్కోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైంద’ని విమర్శించారు.

Family carries body on bicycle, with no ambulance, no help Belagavi, Karnataka In a heart-wrenching incident, a family had to transport a dead body on a bicycle as nobody came forward to help, suspecting that the man died of COVID-19. . pic.twitter.com/6oSUtfTGty

Relatives of a 70-yr-old dead person in Kittur, Belagavi had to carry the body for cremation on a bicycle in heavy rains.



CM @BSYBJP, where is your govt? Why was an ambulance not provided?



This incompetent Govt lacks humanity & has been a total failure in handling the pandemic. pic.twitter.com/PQfUe2oFXg