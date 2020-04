ఓ య‌వకుడు నిత్య‌వ‌స‌ర స‌రుకులు తీసుకొస్తాన‌ని ఇంటి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వెళ్లాడు. అయితే స‌రుకులు తీసుకువ‌స్తాడ‌ని ఎదురుచూస్తున్న అత‌ని త‌ల్లికి స‌ద‌రు యువ‌కుడు అనుకోని ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. యువ‌కుడు ఓ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికొచ్చాడు. ఈ ఘ‌ట‌న ఘ‌జియాబాద్ లోని సాహిబాబాద్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది.

నేను ఓ పూజారిని క‌లిస్తే..మా పెళ్లి చేసేందుకు ఒప్పుకున్నాడు. పూజారి స‌మ‌క్షంలో గుడికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నాను. లాక్ డౌన్ పూర్త‌యిన త‌ర్వాత అధికారుల‌ను సంప్రదించి వివాహ ధృవీక‌ర‌ణ ప‌త్రం తీసుకుంటాన‌ని అన్నాడు. యువ‌కుడు త‌న భార్య‌తో ఇంటికెళ్ల‌గా..వారిని యువ‌కుడి త‌ల్లి ఇంట్లోకి రానివ్వ‌డం లేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.

And here is a video of same incident ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/Db3jMtUsvZ