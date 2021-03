విద్యుత్ తీగ‌ల‌ను ముట్టుకోవాలంటేనే మ‌నం భ‌య‌ప‌డుతాం. కానీ కోతులు మాత్రం క‌రెంట్ వైర్ల‌కు ఏ మాత్రం భ‌య‌ప‌డ‌టం లేదు. ఒక భ‌వ‌నంపై నుంచి మ‌రో భ‌వ‌నంపై వెళ్లేందుకు కోతులు.. విద్యుత్ తీగ‌ల‌ను ఉప‌యోగించుకుంటున్నాయి. ఆ తీగ‌ల‌పై కోతులు దూసుకెళ్తున్నాయి. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప్ర‌వీణ్ క‌శ్వాన్ త‌న ట్విటర్ పేజీలో షేర్ చేస్తూ వ‌న్ లైఫ్ అని క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.



ప్ర‌వీణ్ క‌శ్వాన్ ట్వీట్ చేసిన వీడియోపై ఓ నెటిజ‌న్ స్పందించారు. ఈ దృశ్యం బెంగ‌ళూరులో చిత్రీక‌రించింద‌ని తెలిపారు. త‌మ ఇంటిపై నుంచే ఈ కోతులు విద్యుత్ తీగ‌ల గుండా.. అటు ఇటు వెళ్తున్నాయ‌ని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా కోతులు ఏ మాత్రం భ‌య‌ప‌డ‌కుండా ఇండ్ల‌లోకి ప్ర‌వేశించి ఫ్రిజ్‌లను తెరిచి, అందులోని వ‌స్తువుల‌ను లాక్కెళ్తున్నాయ‌ని తెలిపారు.

This is our building they are descending from Chartered Jardin, Bengaluru. These monkeys are smart enough to enter homes through barely open windows and amazingly open refrigerators and pick food...