సిమ్లా : కరోనా వైరస్‌ ప్రబలుతున్న కారణంగా దేశమంతా లాక్‌డౌన్‌ అమలవుతున్న విషయం విదితమే. లాక్‌డౌన్‌ వల్ల అనాథలు, బిచ్చగాళ్లు, పక్షులు, జంతువులకు కష్టకాలం వచ్చింది. పట్టణాలు, గ్రామాల్లో ఉన్న అనాథలకు, బిచ్చగాళ్లకు ఏదో రకంగా ఆహారం దొరుకుతుంది. మానవతా మూర్తులు అన్నదానం చేస్తున్నారు. కానీ పక్షులు, కొన్ని జంతువులు మాత్రం ఆహారం లేక విలవిలలాడిపోతున్నాయి. ప్రజలు పడేసే ధాన్యపు గింజలు, ఇతర పదార్థాలను కోతులు, పక్షులు, జంతువులు తినేవి. కానీ పట్టణాల్లో సంచరించే కోతులకు కష్ట కాలం వచ్చింది. వాటికి తిండి లేకపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో.. పట్టణాల నుంచి గ్రామాలకు, అడవులకు వలస పోతున్నాయి. రహదారుల గుండా ఆహారం వెతుక్కుంటూ పోతున్నాయి కోతులు. ఈ కోతుల వలస హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.



#WATCH: Monkeys from urban areas of Himachal Pradesh have started migrating towards rural areas and forests, in search of food amid #CoronavirusLockdown. Locals say that this might create a monkey menace in rural areas. pic.twitter.com/BTqaoHdfjD