క‌రోనా వైర‌స్ నేప‌థ్యంలో ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ మాస్కు‌లు ధ‌రించాల‌ని వైద్యులు, అధికారులు చెబుతూనే ఉన్నారు. మార్కెట్‌లో మాస్కులు దొర‌క్క‌పోతే ఇంట్లోనే సొంతంగా త‌యారు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో కొంత‌మంది కాప‌రులు త‌మ మేక‌లు, గేదెల‌కు కూడా మాస్కులు పెడుతున్నారు. క‌రోనా మ‌నుషుల‌కే కాదు జంతువుల‌కూ వ‌స్తుంద‌న్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇటీవ‌ల ఒక కోతి కూడా మాస్క్ పెట్టుకున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది.

అంద‌రూ జాగ్ర‌త్త‌గానే ఉంటున్నారు. మ‌రి అటు అడ‌వుల్లోనూ, ఇటు మ‌నుషుల మ‌ధ్య తిరిగే కోతుల మాటేంటి. వీటి గురించి ఎవ‌రు ప‌ట్టించుకుంటారు. ఎవ‌రు ప‌ట్టించుకోరు. అందుకే.. కోతులు కూడా ముందు జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటున్నాయి. ఒక ట‌వ‌ల్ తీసుకొని దాన్ని ముఖానికి మాస్క్‌లా చుట్టుకున్న‌దో కోతి. అంద‌రు మూతికి మాస్క్ ధ‌రిస్తే ఇది మాత్రం ముఖానికే చుట్టేసుకున్న‌ది. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ అధికారి సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇప్పుడిది వైర‌ల్‌గా మారింది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ వీడియోను 25 వేల‌కు పైగానే వీక్షించారు.

After seeing head scarfs being used as face mask???????? pic.twitter.com/86YkiV0UHc