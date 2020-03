మర్కజ్‌ భవనంలో ఉన్న వారందరికీ కరోనా అనుమానిత లక్షణాలు

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్‌ మర్కజ్‌ భవనం నుంచి వ్యక్తులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. నిన్నటి నుంచి 850 మందిని వివిధ ఆస్పత్రులకు తరలించారు. ఇంకా 300కు పైగా వ్యక్తులు భవనంలో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మర్కజ్‌ భవనంలో ఉన్నవారిలో చాలా మందికి కరోనా అనుమానిత లక్షణాలు బయటపడ్డాయి. ఆస్పత్రికి తరలించిన వారిలో పలువురికి ఇప్పటికే కరోనా పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయింది. వీరంతా మర్కజ్‌ భవనం నుంచి వెళ్లాక ఇతర రాష్ర్టాల్లో 10 మంది కరోనాతో మృతి చెందారు.

ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచి 15 వరకు జరిగిన మతప్రార్థనల్లో 2,500 మంది పాల్గొన్నారు. లాక్‌డౌన్‌ తర్వాత మర్కజ్‌ భవనంలోనే 1,200 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. లాక్‌డౌన్‌ తర్వాత పెద్ద సంఖ్యలో ఒకే చోట ఉన్నవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 24న నోటీసు ఇచ్చారని మర్కజ్‌ భవనం ప్రతినిధి తెలిపారు. స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు వాహనాలు లేక ఇక్కడే ఉన్నారని భవనం ప్రతినిధి చెప్పారు. కరోనా కేసుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.



ఢిల్లీ సౌత్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ అధికారులు మర్కజ్‌ భవనంతో పాటు ఆ చుట్టుపక్కల పరిసరాలను శానిటైజ్‌ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతానికి ఇతరులను అనుమతించడం లేదు. మర్కజ్‌ భవనం వద్ద మెడికల్‌ సిబ్బందితో పాటు అధికార యంత్రాంగం ఉండి.. అక్కడున్న వ్యక్తుల వివరాలను నమోదు చేసుకుంటున్నారు.

