పాము అంటే అంద‌రూ గ‌జ‌గ‌జ వ‌ణుకుతారు. కానీ ముంగీస అంటే పాముకు షివ‌రింగ్ మొద‌ల‌వుతుంది. ముంగీస క‌న్నా పాము చాలా పెద్ద‌గా ఉంటుంది. అయినా ముంగీస తెలివితేట‌ల‌కు పాము త‌ల‌వం‌చాల్సిందే. ముంగీస‌ను చూస్తే పాము ఎందుకు ఇంత భ‌య‌ప‌డుతుందో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. పాపం.. ఎక్క‌డో చెట్టు మీదున్న‌ పామును కింద ఉన్న ముంగీస ప‌సిగ‌ట్టింది. పామును అందుకోవ‌డం కాస్త క‌ష్ట‌మే. ట్రై చేస్తే దొర‌కొచ్చు క‌దా అనుకున్న‌ది. అంతే.. ఎంత ఎత్తులో ఉంది. ఎలా ప‌ట్టుకుంటే దొరుకుతుంది అని ప్లాన్ వేసింది ముంగీస‌.

ఒక జంప్ చేసి పాము మెడ‌ను ల‌టుక్కున‌ ప‌ట్టేసుకున్న‌ది ముంగీస‌. పాముకు మ‌రోదారి లేక కింద‌ప‌డిపోయింది. ముంగీస నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు చాలా ప్రయ‌త్నాలే చేసింది. కానీ ముంగీస మాత్రం పామును పొద‌ల్లోకి లాక్కెళ్లి మ‌రీ చీల్చి చెండాడింది. ఈ వీడియోను డీసీఎఫ్ వెస్ట్ నాసిక్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది వైర‌ల్ అయింది. 'అయ్యో పాపం.. పాము ముంగీస చేతిలో బ‌లి' అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

The smaller the creature, the bolder its spirit

Survival of the Fittest#wildearth #wildlife #greenscreen pic.twitter.com/wFLnGSRh3a