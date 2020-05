సాధార‌ణంగా పాము, ముంగిస ఒక‌దానికొకటి ఎదుటే ప‌డితే ఎలా ఉంటుందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. హోరాహోరీ గా పాము, ముంగీస పోట్లాడుకునే సంద‌ర్భాలు చాలా సార్లు చూసే ఉంటారు. కానీ ఈ సారి మాత్రం ముంగీస పాముల ద‌గ్గ‌రికొచ్చి ఏం చేయ‌లేక‌పోయింది.

రెండు పాములు సయ్యాట ఆడుకుంటుంటే అక్క‌డికి ఓ ముంగీస వ‌చ్చింది. పామును చూస్తే పోటీకి రెడీ అనే ముంగీస ఈ సారి మాత్రం సైలెంట్ గా ఉండిపోయింది. తోక‌ను ప‌ట్టుకుందామ‌ని అనుకునే లోపే పాములు స‌య్యాట ఆడుతూ పైకి లేస్తుండ‌టంతో చేసేదేమి లేక వాటి డ్యాన్స్ ను చూస్తూ అటూ ఇటూ తిరిగింది ముంగీస‌.

Mongoose life has a superb cast,

But it is unable to figure out the plot☺️



The Mongoose is absolutely & incredibly confused seeing dance of the two snakes???? pic.twitter.com/yDr57qNsCq