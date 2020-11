హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ శ‌నివారం మూడు న‌గ‌రాల్లో ప‌ర్య‌టించ‌నున్నారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి, ఉత్ప‌త్తి చేస్తున్న సంస్థ‌ల‌ను ఆయ‌న విజిట్ చేయ‌నున్నారు. కోవిడ్ టీకా పురోగ‌తి ప‌నుల‌ను స‌మీక్షించేందుకు అహ్మ‌దాబాద్‌, హైద‌రాబాద్‌, పుణె న‌గ‌రాల్లో ప్ర‌ధాని ప‌ర్య‌టిస్తారు. అహ్మ‌దాబాద్‌లోని జైడ‌స్ బ‌యోటెక్ పార్క్‌, హైద‌రాబాద్‌లోని భార‌త్ బ‌యోటెక్ సంస్థ‌ను, పుణెలోని సీరం ఇన్స్‌టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియాను ప్ర‌ధాని మోదీ విజిట్ చేస్తార‌ని పీఎంవో కార్యాల‌యం త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వెల్ల‌డించింది. కోవిడ్‌పై పోరాటంలో భార‌త్ కీల‌క ద‌శ‌కు చేరుకున్న‌ద‌ని, టీకా ఉత్ప‌త్తి చేస్తున్న కేంద్రాల‌ను విజిట్ చేయ‌డం, అక్క‌డ ఉన్న శాస్త్ర‌వేత్త‌ల‌తో సంప్ర‌దించ‌డం వ‌ల్ల .. టీకా గురించి స‌మ‌గ్ర స‌మ‌చారం తెలుస్తుంద‌ని పీఎంవో త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్న‌ది. దేశ పౌరుల‌కు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి ఎదుర‌య్యే స‌వాళ్ల‌ను, కార్యాచ‌ర‌ణ‌ను త‌యారు చేసేందుకు ఈ ప‌ర్య‌ట‌న వీల‌వుతుంద‌ని పీఎంవో త‌న ప్ర‌క‌ట‌న‌లో వెల్ల‌డించింది.

Tomorrow, PM @narendramodi will embark on a 3 city visit to personally review the vaccine development & manufacturing process. He will visit the Zydus Biotech Park in Ahmedabad, Bharat Biotech in Hyderabad & Serum Institute of India in Pune.