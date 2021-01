న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లో వరుసగా రెండో రోజు వర్షాలు కురిశాయి. నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షం నీరు చేరింది. దక్షిణ ఢిల్లీలోని అయానగర్, డేరామండి, తుఘల్కాబాద్, హర్యానాలోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మధ్యస్తంగా వర్షం కురుస్తుందని భారత వాతావరణ శాఖ ఆదివారం ట్వీట్ చేసింది. పశ్చిమ అవాంతరాల ప్రభావంతో వచ్చే రెండు, మూడు రోజుల్లో ఢిల్లీలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. నగరాన్ని మేఘాలు కప్పివేయడంతో ఢిల్లీలో నిన్న కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 7 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు నమోదైందని చెప్పింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఢిల్లీలో కాలుష్యం సైతం కొనసాగుతోంది. ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ (గాలి నాణ్యత సూచి) 441గా రికార్డయింది. ఐటీఓ, మందిర్‌ మార్గ్‌, సిరిఫోర్ట్‌, ఆర్కేపురం, పంజాబీగేట్‌ సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఏక్యూఐ తీవ్రమైన కేటగిరిలోనే ఉన్నాయని సఫర్‌ తెలిపింది.

