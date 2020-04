హైదరాబాద్: కరోనా లాక్‌డౌన్ ఎవరినీ ఎటూ కదలనీయడం లేదు. హేర్ కటింగ్ సెలూన్లు కూడా మూసివేశారాయే. అందుకే కేంద్రమంత్రి రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ కుమారుడు చిరాగ్ పాశ్వాన్ తన తండ్రికి గడ్డం చేయాల్సి వచ్చింది. లోక్ జనశక్తి పార్టీ నేత కూడా అయిున చిరాగ్ ఆ దృశ్యాన్ని ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్నారు. ఇవి గడ్డు రోజులే.. కానీ ఈ చీకట్లో కొన్ని వెలుగులు కూడా ఉన్నాయి. నాకు ఈ ప్రావీణ్యం (గడ్డం గీయడం) ఉందని ఇప్పుడే తెలిసివచ్చింది అని ఆయన కామెంట్ కూడా పెట్టారు. ఈ వీడియోను గంటలోపే వెయ్యిమంది లైక్ చేశారు. తండ్రికి కుమారుని కేశఖండన.. వావ్ బ్రహ్మాండం అని ఒకరు మెచ్చుకుంటే, అలాంటి కొడుకు ఉన్నందుకు ఆ తండ్రి గర్వించాలి మరొక నెటిజెన్ కామెంట్ చేశారు.

Tough times but see #lockdown also has a brighter sides. Never knew had these skills too !



Let’s fight #Corona19 and create beautiful memories too ! #StayHomeStaySafe ???? pic.twitter.com/j8IPHxB1Sa