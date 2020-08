హైద‌రాబాద్‌: క‌శ్మీర్‌లోని బారాముల్లాలో రెండు రోజుల క్రితం కీరి సెక్టార్‌లో ఎన్‌కౌంట‌ర్ జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఎదురుదాడిలో అయిదుగురు భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు, ముగ్గురు మిలిటెంట్లు చ‌నిపోయారు. కానీ తాజాగా మిలిటెంట్లు ఆన్‌లైన్‌లో ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాల‌పై దాడి చేస్తున్న స‌మ‌యంలో బాడీ కెమెరాతో తీసిన వీడియోను అప్‌లోడ్ చేశారు. పీపుల్స్ యాంటీ ఫాసిస్ట్ ఫ్రంట్‌(పీఏఏఎఫ్‌) ద‌ళానికి చెందిన ముగ్గురు ఉగ్ర‌వాదులు ఈ దాడిలో పాల్గొన్నారు. ల‌ష్క‌రే తోయిబాకు చెందిన పీఏఏఎఫ్ ఉగ్ర‌వాదులే వీడియోను షూట్ చేశారు. పెట్రోలింగ్ సెక్యూర్టీపై దాడికి వ‌చ్చిన ముగ్గురు.. యాపిల్ చెట్ల వెనుక నుంచి విచ‌క్ష‌ణార‌హితంగా కాల్పుల‌కు తెగించారు. అయితే ఓ ఉగ్ర‌వాది వ‌ద్ద బాడీ కెమెరా ఉన్న‌ది. ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న వీడియో ఈ దాడికి సంబంధించిన‌దే. అయిదు నిమిషాల ఆ క్లిప్‌ను ఎడిట్ చేసి పోస్టు చేశారు. ఆ వీడియోకు మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి, స్పెష‌ల్ ఎఫెక్ట్స్‌తో రిలీజ్ చేశారు. ఇద్ద‌రు సీఆర్‌పీఎఫ్ జ‌వాన్ల త‌ల‌లోకి వాళ్లు ఫైర్ చేశారు. ఓ ఉగ్ర‌వాది తావో అని క‌శ్మీరీ భాష‌లో అరిచిన త‌ర్వాత ఫైరింగ్ ఆగుతుంది.



సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారిన ఆ వీడియో ప‌ట్ల క‌శ్మీర్ పోలీసులు స్పందించారు. బారాముల్లాలో దాడికి దిగిన మిలిటెంట్ల‌ను 72 గంట‌ల్లోనే హ‌త‌మార్చిన‌ట్లు చెప్పారు. న‌లుగురు టాప్ క‌మాండ‌ర్ల‌ను లేపేశామ‌ని, స‌జ్జ‌ద్‌, హైద‌ర్‌, తైమూర్ ఖాన్‌, అబూ ఉస్మాన్‌ల‌ను హ‌త‌మార్చిన‌ట్లు క‌శ్మీర్ పోలీసులు ట్వీట్‌లో తెలిపారు. గ‌త ప‌దేళ్ల‌లో రెండు సార్లు మిలిటెంట్లు త‌మ దాడికి సంబంధించిన వీడియోల‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ చేశారు. అయితే ఈసారి గోప్రో లాంటి బాడీ కెమెరాతో ఈ వీడియోను తీశారు.



By releasing video of attack, #terrorists want to glamourise #terrorism. But they can’t. We replied by actions & killed 04 top cmdrs, Sajjad @ Haider & FT Taimur Khan @ Abu Usman (seen in said video/attack) & Naseer @ Sad bhai & FT Ali bhai @ Danish within 72 hours.@JmuKmrPolice