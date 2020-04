వలస కార్మికుల ఆందోళన.. వాహనాలకు నిప్పు

హైదరాబాద్‌ : దేశంలో లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఎక్కడికక్కడ వలస కార్మికులు చిక్కుకుపోయారు. కొందరైతే కాలినడకన తమ స్వస్థలాలకు చేరుకున్నారు. కొందరిని పోలీసులు అడ్డగించి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో వందలాది మంది వలస కార్మికులు చిక్కుకున్నారు. తమను తమ స్వస్థలాలకు పంపాలని వలస కార్మికులు శుక్రవారం రాత్రి ఆందోళనకు దిగారు. కాంట్రాక్టర్ల నుంచి తమ కూలీలు ఇప్పించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చి పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. సూరత్‌ వీధుల్లో ఉన్న వాహనాలకు ఆందోళనకారులు నిప్పు పెట్టారు. పరిస్థితి చేయి దాటిపోవడంతో పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు. ఆందోళనలకు కారణమైన కొంతమంది వలస కార్మికులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.



Unfortunate scenes from Surat, Gujarat. Some of the migrant Workers stuck in Surat due to lockdown have time on rampage have set few vehicles on fire. They are demanding that the necessary arrangements be made for them to return to their native & they are given their unpaid dues. pic.twitter.com/ml2DcB7bQg