చేతులు శానిటైజ్‌, దేహంపై స్ప్రే..వీడియో

హుగ్లీ: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వ‌ల‌స కార్మికులను సొంత రాష్ట్రాల‌కు పంపించేందుకు రైల్వే ఏర్పాట్లు చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. మంగ‌ళ‌వారం రాజ‌స్థాన్ లోని అజ్మీర్ నుంచి వ‌ల‌స కూలీలు, కార్మికులు శ్రామిక్ స్పెషల్ ట్రైన్‌లో హుగ్లీకి చేరుకున్నారు.

హుగ్లీ లోని దంకుని రైల్వేస్టేష‌న్ లో అధికారులు శానిటైజ‌ర్ల‌తో 1100 మంది కార్మికుల చేతులు శుభ్రం చేయించారు. ఇన్ ఫెక్ష‌న్ రాకుండా ఉండేందుకు కార్మికుల దేహమంతా మందును స్ప్రే చేశారు. కార్మికులంద‌రికీ ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించిన త‌ర్వాత వారిని సొంతూళ్ల‌కు త‌ర‌లించేందుకు ప్ర‌భుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.

