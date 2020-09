హైద‌రాబాద్‌: దేశ‌వ్యాప్తంగా ప‌లు న‌గ‌రాల్లో మెట్రో రైలు స‌ర్వీసు సేవ‌లు ప్రారంభం అయ్యాయి. 169 రోజుల త‌ర్వాత ఢిల్లీ మెట్రో ప‌రుగులు తీసింది. మార్చిలో విధించిన లాక్‌డౌన్ నుంచి మెట్రో స‌ర్వీసులు బంద్ అయ్యాయి. క‌రోనా వైర‌స్ నేప‌థ్యంలో ప‌లు న‌గ‌రాల్లోని మెట్రో స‌ర్వీసుల‌న్నీ ర‌ద్దు అయ్యాయి. అయితే అన్‌లాక్‌4 ద‌శ‌లో భాగంగా నేటి నుంచి ఢిల్లీ, నోయిడా, ల‌క్నో, బెంగుళూరు, చెన్నై, కొచ్చి, హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రాల్లో మెట్రో స‌ర్వీసులు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఢిల్లీలో ఎల్లో లైన్‌లో స‌ర్వీసులు న‌డుస్తున్నాయి. స‌మ‌య్‌పుర్ బ‌ద్లీ నుంచి హుడా సిటీ వ‌ర‌కు ఉద‌యం 7 గంట‌ల నుంచి 11 గంట‌ల వ‌ర‌కు, ఆ త‌ర్వాత సాయంత్ర 4 నుంచి 8 వ‌ర‌కు మెట్రో స‌ర్వీసులు న‌డుస్తాయి. గురుగ్రామ్‌లోని హుడా సిటీ సెంట‌ర్ నుంచి హ‌ర్యానాలోని స‌మ‌య్‌పుర్ బ‌ద్లీ మెట్రో స్టేష‌న్‌కు తొలి రైలు క‌దిలింది. కేవ‌లం స్మార్ట్ కార్డు ద్వారానే ఎంట్రీ ఉంటుంది. నోయిడా మెట్రో రైల్ కార్పొరేష‌న్ కూడా స‌ర్వీసుల‌ను ప్రారంభించింది. అక్వా లైన్‌లో మెట్రో ప‌రుగులు తీస్తున్న‌ది.



ల‌క్నోలోనూ మెట్రో స‌ర్వీసులు ఇవాళ ఉద‌యం ఏడు నుంచి ప్రారంభం అయ్యాయి. కోవిడ్ నిబంధ‌న‌లు పాటిస్తూ మెట్రో ప్ర‌యాణికుల‌కు ఎంట్రీ క‌ల్పిస్తున్నారు. మెట్రో స్టేష‌న్ల‌లో ప్ర‌యాణికుల‌కు టెంప‌రేచ‌ర్ చెక్ చేస్తున్నారు. స్మార్ట్‌కార్డు ఉన్న వారినే లోనికి పంపిస్తున్నారు. బుకింగ్ వ‌ద్ద టికెట్లు ఇవ్వ‌డం లేదు. బెంగుళూరులోనూ మెట్రో సేవ‌లు ప్రారంభం అయ్యాయి. ప‌ర్పుల్ లైన్‌లో మెట్రో ప‌రుగులు తీస్తున్న‌ది. ఉద‌యం 8 నుంచి 11 వ‌ర‌కు, సాయంత్రం 4.30 నుంచి 7.30 వ‌ర‌కు ప్ర‌తి అయిదు నిమిషాల‌కు ఒక స‌ర్వీసు ఉంటుందని అధికారులు చెప్పారు.



మెట్రో స‌ర్వీసులు ప్రారంభ‌మైన నేప‌థ్యంలో ఢిల్లీ మెట్రో ప్ర‌యాణికుల‌కు స్వాగ‌తం ప‌లికింది. త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో డీఎంఆర్‌సీ కొన్ని పోస్టులు చేసింది. బాధ్య‌తాయుతంగా ప్ర‌యాణం చేయాల‌ని, అవ‌స‌రం అయితేనే ప్ర‌యాణం చేయాలంటూ త‌న ట్వీట్‌లో కోరింది. స‌ర్వీసులు ప్రారంభం అయినా.. కంటేన్మెంట్ జోన్ల‌లో మాత్రం రైలు ఆగ‌దు.

