హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వెలువెత్తుతున్నాయి. మేఘాలయ సీఎం సంగ్మా ట్విట్టర్‌ ద్వారా కేసీఆర్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేవుడి ఆశీర్వదాలు కేసీఆర్‌కు ఉండాలని కోరుకుంటూ సంగ్మా ట్వీట్‌ చేశారు.



Warm birthday greetings to the Hon'ble Chief Minister of Telangana Sh. K. Chandrashekar Rao ji today. May God bless you with his choicest blessings.

@TelanganaCMO