మేఘాలయ సీఎం సంగ్మాకు కరోనా పాజిటివ్‌

షిల్లాంగ్‌: మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ సంగ్మాకు కరోనా సోకింది. స్వల్పంగా లక్షణాలు కనిపించడంతో కరోనా పరీక్ష చేయించుకున్నారు. దీంతో కరోనా పాజిటివ్‌గా రిపోర్టు వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని సంగ్మా స్వయంగా ట్విట్టర్‌లో శుక్రవారం వెల్లడించారు. తేలికపాటి కరోనా వైరస్‌ లక్షణాలున్నాయని, హోం ఐసొలేషన్‌లో ఉంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గత ఐదు రోజుల్లో తనను కలిసినవారు తమ ఆరోగ్యంపట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే కరోనా పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచించారు.

I have tested positive for #Covid_19. I am under home isolation and experiencing mild symptoms. I request all those who came in contact with me in the past 5 days to kindly keep a watch on their health and if necessary get tested. Stay safe.