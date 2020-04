హైద‌రాబాద్‌: కరోనా సంక్షోభం నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్‌దారులకు ఇటీవల పెంచిన కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) నిలిపివేసిన విష‌యం తెలిసిందే. దీనిపై మాజీ ప్ర‌ధాని మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్ స్పందించారు. ఈ ద‌శ‌లో డీఏను సీజ్ చేయ‌డం స‌రికాద‌న్నారు. ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగులు, ర‌క్ష‌ణ ద‌ళాల‌పై భారం వేయ‌డం త‌గ‌ద‌న్నారు. 2020 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్‌లో ఉన్న బకాయిలతో సహా 2021 జూలై 1 వరకు అదనపు డీఏను చెల్లించబోమని గురువారం కేంద్రం పేర్కొన్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌భుత్వ నిర్ణ‌యం వ‌ల్ల‌ 50 లక్షల మంది కేంద్ర ఉద్యోగులు, 61 లక్షల మంది పెన్షర్లపై ప్రభావం పడనున్నది.



సాధారణంగా ప్రతి ఏటా రెండుసార్లు (జనవరి, జూలై)లో ద్రవ్యోల్బణం మేరకు ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని సవరిస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గత నెలలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 4 శాతం కరువు భత్యం (డీఏ), పెన్షర్లకు 21 శాతం కరువు సాయాన్ని (డీఆర్‌) పెంచింది. 2020 జనవరి 1 నుంచి ఈ పెంపు వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. అయితే కరోనా నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి చెల్లించాల్సిన పెంచిన కరువు భత్యం బకాయిలతోసహా 2020 జూలై 1, 2021 జనవరి 1 నుంచి వర్తించే అదనపు డీఏ, డీఆర్‌ను 2020 జూలై 1 వరకు నిలిపివేస్తున్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది.



I sincerely believe it is not necessary at this stage to impose hardships on government servants and also on the armed forces people: Former PM Dr Manmohan Singh on Centre freezing Dearness Allowance & Dearness Relief hike till July 2021 (Source - AICC)