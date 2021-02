న్యూఢిల్లీ: ఎర్ర‌కోట‌పై రైతులు దాడి చేసిన ఘ‌ట‌న‌లో.. పంజాబ్‌కు చెందిన మ‌నీంద‌ర్ సింగ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జ‌న‌వ‌రి 26వ తేదీన మ‌నీంద‌ర్ సింగ్ త‌న వ‌ద్ద ఉన్న రెండు త‌ల్వార్ల‌తో ఎర్ర‌కోట వ‌ద్ద ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. సిక్కు మ‌త‌స్తుడైన మ‌నీంద‌ర్ రెండు భారీ త‌ల్వార్ల‌తో ఆ రోజున షో చేశాడు. అయితే అత‌న్ని సీఆర్‌పీసీలోని 41.1 నియ‌మం కింద ఢిల్లీ స్పెష‌ల్ సెల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మంగ‌ళ‌వారం రాత్రి అత‌న్ని పీతంపుర‌లోని సీబీ బ్లాక్ బ‌స్సు స్టాప్ వ‌ద్ద అరెస్టు చేశారు. స్వ‌రూప్ న‌గ‌ర‌లో ఉన్న అత‌ని ఇంటి నుంచి రెండు 4.3 ఫీట్లు ఉండే త‌ల్వార్ల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎర్ర‌కోట వ‌ద్ద భారీ త‌ల్వార్ల‌తో ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేస్తున్న వీడియోను కూడా త‌న మొబైల్ ఫోన్ నుంచి సీజ్ చేశారు. సింఘూ స‌రిహ‌ద్దు వ‌ద్ద ప్ర‌ద‌ర్శ‌న స‌మ‌యంలో దిగిన ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి. మ‌నీంద‌ర్ ముద్దు పేరు మోని. 30 ఏళ్ల అత‌ను ఏసీ మెకానిక్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు.



#WATCH: Delhi Police Special Cell arrested Maninder Singh, wanted in connection with Red Fort violence. He was arrested from Pitam Pura & 2 swords were recovered from his house in Swaroop Nagar



Visuals from Jan 26 where Maninder Singh was seen brandishing 2 'khandas' at Red Fort pic.twitter.com/Tr51IyGLWe