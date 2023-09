September 4, 2023 / 05:53 PM IST

చండీగఢ్‌: పంజాబ్‌ గాయకుడు సిద్ధూ మూసేవాలా (Sidhu Moosewala) హత్యపై న్యాయం జరుగలేదన్న కోపంతో అభిమాని ఒకరు థార్‌ వాహనాన్ని కాలువలోకి తోసేశాడు. గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో క్రేన్‌ సహాయంతో ఆ వాహనాన్ని కాలువ నుంచి బయటకు తీశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పంజాబ్‌ సింగర్‌ సిద్ధూ మూసేవాలా మే 29న హత్యకు గురయ్యారు. మాన్సాలో మహీంద్రా థార్ నడుపుతుండగా అడ్డుకున్న దుండగులు దగ్గర నుంచి కాల్పులు జరిపి చంపారు. పంజాబ్‌ ప్రభుత్వం ఆయనకు సెక్యూరిటీ తొలగించిన కొన్ని రోజుల్లోనే ఈ సంఘటన జరిగింది. మూసేవాలాను చంపుతామని బెదిరించిన లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్‌ ఆయనను హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆ గ్యాంగ్‌కు చెందిన పలువురిని అరెస్ట్‌ చేసి ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

కాగా, సిద్ధూ మూసేవాలా హత్య జరిగి మూడు నెలలు దాటింది. అయినప్పటికీ ఈ కేసు దర్యాప్తులో ఎలాంటి పురోగతి లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మూసేవాలా హత్యపై న్యాయం జరుగకపోవడంపై ఆయన అభిమాని ఒకరు వినూత్నంగా నిరసన తెలిపాడు. తన మహీంద్రా థార్ వాహనాన్ని జలంధర్‌లోని ఒక కాలువలోకి తోసేశాడు. ఈ మేరకు తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

మరోవైపు కాలువలో థార్‌ వాహనం ఉండటాన్ని చూసిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో క్రేన్‌ రప్పించి ఆ వాహనాన్ని బయటకు తీయించారు. ఆ థార్‌ వాహనాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ వాహనం యజమానిని పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు రప్పించి ఈ సంఘటనపై ప్రశ్నిస్తామని తెలిపారు. కాగా, థార్‌ వాహనాన్ని కాలువ నుంచి బయటకు తీసిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

According to local eyewitnesses, a man in Jalandhar threw his black Thar into the canal out of anger over not receiving justice for Sidhu Moosewala’s murder. The police have retrieved the car and will conduct further investigation. #SidhuMoosewala #Thar #Jalandhar pic.twitter.com/tuh6W0kzCK

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) September 4, 2023