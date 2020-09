మ‌నిషి ప్రాణాలు పోతుంటేనే ప‌ట్టించుకోని ఈ రోజుల్లో ఎక్క‌డో అడ‌విలోని తోడేలును కాపాడ‌టానికి ప్రాణాల‌ను సైతం లెక్కచేయ‌లేదు ఓ వ్య‌క్తి. ఈ వీడియో చూసిన త‌ర్వాత నెటిజ‌న్లు నివ్వెర‌పోయారు. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ పారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

52 సెకండ్ల వీడియో చూసినట్ల‌యితే ఒక ఉచ్చులో తోడేలు కాళ్లు చిక్కుకున్నాయి. జంతువు నొప్పితో బాధ‌ప‌డుతుంటే దానిని ర‌క్షించే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. అందుకోసం ఒక క‌ర్ర‌ను ఉప‌యోగించాడు. ఆ త‌ర్వాత త‌న చేతితో తోడేలు కాలు నుంచి బ‌య‌ట‌కు తీశాడు. తీసిన వెంట‌నే తోడేలు బ‌య‌ట ప‌డ్డానురా దేవుడా.. అంటూ అక్క‌డి నుంచి ఎస్కేప్ అయింది. ఈ వీడియో కొన్ని గంట‌ల‌కే వైర‌ల్ అయింది.

“You have not lived your day until you have done something for someone who can never repay you”....



This man risked his own life to save the wolf. He put his phone down to record in case something happened to him & did what he could to save this wolf???? pic.twitter.com/Y8Dns99DmQ