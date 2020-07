ఎప్పుడూ మ‌నుషుల‌కే షికారుకెళ్లాల‌‌ని అనిపిస్తుందా.. ఏం పాముల‌కు మాత్రం ఆ ఆశ ఉండ‌దా. కాక‌పోతే బైక్ న‌డ‌ప‌డం రాదు కాబ‌ట్టి ఆగిపోయాయి. లేదంటేనా.. ఓ రేంజ్‌లో బైక్ రైడ్ చేసేవేమో! వాటికి బైక్ న‌డ‌ప‌డం రాక‌పోతేనేం వ‌చ్చిన వాళ్ల‌ బండి ఎక్కితే స‌రిపోతుంది క‌దా! అలా అని క‌నిపించేలా వెనుక సీట్లో కూర్చుంటే య‌జ‌మాని ఊరుకుంటాడా.. కొట్టి చంపేయ‌డూ అందుక‌నే, ఎవ‌రికీ క‌నిపించ‌కుండా ఇలా బైక్ ఇంజ‌‌న్ వ‌ద్ద దాక్కున్న‌దో పాము. య‌జ‌మాని రానే వ‌చ్చాడు. బైక్ తీసి మంచి స్పీడ్‌లో వెళ్తున్నాడు.

రైడింగ్‌లో వ‌చ్చే చ‌ల్ల‌ని గాలిని ఆస్వాదిద్దామ‌ని పాము త‌ల బ‌య‌ట పెట్టింది. అంతే ప‌క్క‌నే వ‌స్తున్న మ‌రొక వాహ‌న‌దారుడు గ‌మ‌నించి బైక్ య‌జ‌మానిని హెచ్చ‌రించాడు. దీంతో అత‌ను హ‌డ‌లిపోయి అక్క‌డే బండి ఆపేశాడు. ఒక క‌ర్ర తీసుకొని పామును బ‌య‌ట‌కు తీశాడు. పామును చూసేందుకు ప్ర‌జ‌లు గుమిగూడ‌డంతో అక్క‌డ భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా అయింది. బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన పాము ఇంకేం చేస్త‌ది ప‌క్క‌నే ఉన్న పొద‌ల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ సంఘ‌ట‌న ముంబైలోని విరార్‌లో చోటుచేసుకున్న‌ది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది.

Watch: A red sand boa, a non-venomous snake, slithering under the rear seat of a moving Royal Enfield motorbike at Virar (east). The rider was alerted by another biker who saw the moving snake. pic.twitter.com/hMWf4vcoyp