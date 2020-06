ఒక వ్యక్తి తన పెంపుడు పిల్లికి మొదటిసారి ఐస్‌క్రీమ్‌ తినిపించాడు. ఈ వీడియోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేయగా అది కాస్త వైరల్‌గా మారింది.

జంతువులు తమకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ముక్కుతో వాసన చూసి సురక్షితం అని అనిపిస్తేనే తినేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి. అప్పుడప్పుడు తన యజమానులు ప్రేమగా తినిపిస్తే ఇంకేం ఆలోచించకుండా లటుక్కున ఆరగించేస్తాయి. అలా ఓ పిల్లి, తన యజమాని ప్రేమగా పెడుతున్న ఐస్‌క్రీమ్‌ తిని ఒక రకమైన రియాక్షన్‌ ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో పిల్లి ముఖకవళికలు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి.

11 సెకండ్లపాటు నడిచే ఈ వీడియోలో పిల్లి ఐస్‌క్రీమ్‌ తిని పళ్లు జిళ్లు మనడంతో కళ్లుమూసుకొని మూర్చవచ్చినట్లుగా ఎక్స్‌ప్రెషన్‌ ఇచ్చింది. ఈ వీడియోను యూజర్‌ డామ్‌ ఎల్లె ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. వీడియో పెట్టిన కాసేపటికే వైరల్‌ అయింది. 140k వ్యూస్‌ను సొంతం చేసుకున్నది. అయితే.. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం మండిపడుతున్నారు. ‘అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతతో ఉన్న ఐస్‌క్రీమ్‌ను తినిపించడం నేరం’, ‘జిల్లుమనే ఐస్‌క్రీమ్‌ను తినేందుకు మనుషులే కష్టపడుతారు. అలాంటిది మూగజీవం ఎలా తినగలదు. దాన్ని హింసచడం మంచిదేనా’ అంటూ నెటిజన్లు యజమాని మీద మండిపడుతున్నారు.

I think we should all watch this cat try ice cream for the first time. pic.twitter.com/Y5t5nuMiDI