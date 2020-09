రోడ్డు మీద ఎక్కువ దూరం న‌డ‌వాల‌నుకునే ప‌సిబిడ్డ త‌ల్లులు ‌బిడ్డ‌ను స్ట్రోల‌ర్‌లో కూర్చోబెట్టుకొని న‌డుస్తుంటారు. బేబీని ఎప్పుడూ ఇంట్లోనే కాకుండా అలా నేచ‌ర్‌ను ప‌రిచ‌యం చేయ‌డానికి కూడా ఇలా చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా రోడ్డు మీద స్ట్రోల‌ర్‌లో బిడ్డ‌ను పెట్టి త‌ల్లి న‌డుస్తున్న‌ది. అయితే ఒక్క‌సారిగా స్ట్రోల‌ర్ అదుపుత‌ప్పి త‌ల్లి చేతుల నుంచి జారిపోయింది. రోడ్డు వాలుగా ఉండ‌డంతో ఆగ‌కుండా కింద‌కి జారిపోతున్న‌ది స్ట్రోల‌ర్‌. ప‌సిబిడ్డ అందులోనే ఉం‌ది. పాపం త‌ల్లి కాపాడంటూ ప‌రుగులు తీస్తున్న‌ది.

ఇంత‌లో ఎదురుగా ఒక అత‌ను బైక్ మీద వ‌స్తున్నాడు. బేబి ఉన్న స్ట్రోల‌ర్ చూసి స‌డ‌న్‌బ్రేక్ వేసి బైక్ మీద నుంచి అమాంతం దూకి స్ట్రోల‌ర్‌ను ప‌ట్టుకున్నాడు. త‌ల్లి వ‌చ్చేస‌రికి బిడ్డ‌ను కింద‌ప‌డిపోకుండా కాపాడాడు. అంత వేగంగా వెళ్తున్న అత‌ను బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడేందుకు అత‌ను చేసిన సాహసానికి ఒడిశాకు చెందిన ఫిల్మ్‌మేక‌ర్ నీల‌మాద‌వ్ పండా ఫిదా అయ్యాడు. అంతేకాదు ఈ సంఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియోను త‌న ట్విట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది. రియ‌ల్ హీరో అంటే ఇలా ఉంటాడు అనే క్యాప్ష‌న్ జోడించారు.

This is what real heroes look like pic.twitter.com/CYyDxKCZJf