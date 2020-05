దోసిటతో నీరు తాగుతున్న పిల్లి!

ఈ వీడియోను చూడగానే మనసంతా హాయిగా అనిపించింది. దాహంతో అలమటిస్తున్న పిల్లికి ట్యాప్‌ వాటర్‌ను దోసిట పట్టి మూగజీవి దాహం తీర్చాడు ఓ వ్యక్తి. 15 సెకండ్లపాటు నడిచే ఈ వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ అధికారి సుశాంత నంద ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. ఇప్పటికే ఈ వీడియోను వేలమంది వీక్షించారు.

కొన్నిసార్లు చిన్న విషయాల వల్లే నిజమైన ఆనందం కలుగుతుంది. ట్యాప్ నుంచి వచ్చే నీటిని తాగేందుకు పిల్లికి సదుపాయం లేదు. పిల్లి దాహాన్ని కనిపెట్టి దాన్ని ట్యాప్‌ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి చంటిబిడ్డకు నీరు తాగించినట్లుగా దోసిటతో ఈ వ్యక్తి నీరు తాపించడం అందరి హృదయాలను తాకింది. ఈ వీడియో చూశాక ‘మానవత్వం బతికే ఉందనిపిస్తుంది’ అని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Real happiness comes from little things????



Pure joy for this man helping a stray cat to drink from a public fountain. pic.twitter.com/sCV9pveCz9