సాధార‌ణంగా చేప చేతికి దొరికితే దాన్ని రుచికరంగా వండుకుని తినాల‌ని ఆలోచించేవాళ్లే ఎక్కువ‌. కానీ ఓ వ్య‌క్తి చేప‌ను కొనుక్కున్నాడు. కానీ తినేందుకు కాదు. నీటి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చి ఆక్సిజ‌న్ లేక ఇబ్బందిపడుతున్న చేప‌ను చూసిన అత‌నికి జాలేసింది. దీంతో స‌ద‌రు వ్య‌క్తి ప్లాస్టిక్ డ‌బ్బాలో చేప‌ను పెట్టుకుని సముద్ర ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. వెంట తీసుకువ‌చ్చిన చేప‌ను స‌ముద్ర నీటిలో వ‌దిలి చేప‌కు కొత్త‌జీవితాన్ని ప్ర‌సాదించాడు. ఆ చేప హాయిగా నీటిలోకి వెళ్లిపోయింది.

One doesn’t need a big heart to feel love & express gratitude.



This msn purchased a fish. Gave it a new lease of life. The smallest heart in fish was good enough to reciprocate ???? pic.twitter.com/MHQuxuGw4Q