త‌ల్లీబిడ్డ‌ల మ‌ధ్య బంధం ఎంత వ‌ర్ణించినా త‌క్కువే. ఈ బంధం మ‌నుషుల‌కే కాదు ప్రాణ‌మున్న ప్ర‌తి జీవికీ ఉంటుంది. వీటి ముందు ఎవ‌రైనా వేషాలు వేస్తే వాటి విశ్వ‌రూపం చూపిస్తాయి. ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో చూస్తే న‌వ్వు ఆపుకోలేరు. తెల్ల‌ని బ‌ట్ట‌లు ధ‌రించి ఆవుల వ‌ద్ద‌కు వ‌చ్చాడో వ్య‌క్తి. ఇత‌ని బిల్డ‌ప్ ఓ ఆవు మీద చూపించాడు. హేయ్‌.. అటు వెళ్లు అంటూ క‌ర్ర‌తో ఆవును కొట్టాడు.

ఇంకేముంది ప‌క్క‌నే ఉన్న దూడ‌కు కోపం వ‌చ్చి కాలుతో ఒక త‌న్ను త‌న్నిందా వ్య‌క్తిని. తీరా అత‌ను వెళ్లి పేడ‌లో వ‌చ్చి ప‌డ్డాడు. తెల్ల బ‌ట్ట‌లు కాస్త ప‌చ్చ‌గా త‌యార‌య్యాయి. అందుకే అంటారు ఎవ‌రి ద‌గ్గ‌ర ఎలా ఉండాలో అలానే ఉండాల‌ని. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది. 'త‌‌ల్లిని కొడితే బిడ్డ ఊరుకుంటుందా' అని ఓ నెటిజ‌న్ కామెంట్ పెట్టారు. మ‌రికొంద‌రేమో 'క‌ర్మ' అంటే ఇదేనేమో అంటూ వ్యంగ్యంగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసి మీరు కూడా న‌వ్వుకోండి.

What goes around,

Does come around ???? pic.twitter.com/h9An5cCXn1