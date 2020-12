కోల్‌క‌తా : బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ న‌డ్డా కొవిడ్‌-19 భారిన ప‌డిన సంగ‌తి తెలిసిందే. కరోనా లక్షణాలు కనిపించడంతో పరీక్ష చేయించుకోగా ఆదివారం ఫ‌లితం పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయ్యింది. దీంతో వైద్యుల సలహా మేర‌కు ఆయ‌న హోం ఐసోలేషన్ అయ్యారు. ఈ విష‌యాన్ని న‌డ్డా ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా ద్వారా తెలియ‌జేస్తూ ఇటీవల తనను కలిసిన వారంతా కొవిడ్‌ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకొని క్వారంటైన్‌లో ఉండాల్సిందిగా సూచించారు. న‌డ్డా క‌రోనా భారిన ప‌డ‌టంపై ప‌శ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్య‌మంత్రి మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ స్పందించారు. న‌డ్డా త్వ‌ర‌గా కోలుకుని మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాల‌ని ఆమె ఆకాంక్షించారు. ఈ స‌మ‌యంలో న‌డ్డాకు, వారి కుటుంబానికి త‌న ప్రార్థ‌న‌లు అని పేర్కొన్నారు.



Heard about BJP National President Shri @JPNadda testing positive for COVID-19. Wishing him a speedy recovery and good health. My prayers are with him and his family during this time.