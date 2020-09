మ‌హిళ‌లు చ‌దువుకున్నా, చ‌దువుకోక పోయినా డ‌బ్బు విష‌యంలో చాలా క్లారిటీగా ఉంటారు. ఏ మాత్రం తేడా జ‌రిగినా వెంట‌నే నిల‌దీస్తారు. ముఖ్యంగా క‌ష్ట‌ప‌డి ప‌నిచేసేవాళ్లు ఇంకా ధైర్యంగా ఉంటారు. అయితే ఓ కుర్రాడి ఇంట్లో ప‌నిచేసే ఓ మ‌హిళ‌కు నెల జీతం ఇస్తుండగా ఆమెకు, య‌జ‌మానికి పెద్ద గొడ‌వే జ‌రిగింది. ఈ ప‌నిమ‌నిషి అమాయ‌క‌త్వంతో య‌జ‌మాని బుర్ర తినేసింది. ఆమెకు నెల‌కు రూ. 1800 జీతం. నెల‌వ్వ‌డంతో జీతం ఇచ్చేందుకు రూ. 1500, రూ. 300 క‌లిపి ఇచ్చారు. ఆమెకు డ‌బ్బు నోట్లు తెలియ‌క తిక‌మ‌క ప‌డింది. నాకు మొత్తం డ‌బ్బులు ఇవ్వ‌డం లేదంటూ మ‌రాఠీలో వాధిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొట్టింది.

య‌జ‌మాని ఆమెకు 500 నోట్లు మూడు ఇచ్చారు. దీంతోపాటు ఒక రూ .200 నోటు, ఒక రూ .100 నోటు మొత్తం క‌లిపి రూ. 1800 అని ఇచ్చాడు. 'రూ .1500, రూ. 300 క‌లిపి రూ .1800 అవుతుంది అని ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోవ‌డం లేదు. నా జీతం రూ. 1800 నాకు చెల్లించండ‌ని వాద‌న పెట్టుకున్న‌ది'. పాపం య‌జ‌మాని కాలిక్యులేట‌ర్‌లో చూపించినా ఆమె న‌మ్మ‌లేదు. వీడియో వైర‌ల్ కావ‌డంతో నెటిజ‌న్లు "జస్టిస్ ఫర్ కాకు" అని అడగమని కోరింది. దీనికి కొంత‌మంది రూ. 1800 నోటు విడుద‌ల చేస్తే స‌మ‌స్య‌ను ప‌రిష్క‌రించ‌వ‌చ్చ‌ని కొంద‌రు సూచించారు. దీని మీద కొంత‌మంది వ్యంగ్యంగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దీనికి మహారాష్ట్ర మహిళా,శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి యశోమతి ఠాకూర్ ఈ విషయంపై జోక్ చేయడం సరైనది కాదని అన్నారు. "భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కష్టపడి పనిచేసే మహిళలను మనం గౌరవించాలి. తప్పు లెక్కలు జోక్ కాకూడదు" అని ఆమె ట్వీట్ చేసింది.

These guys paid their house help 1800 bucks but she’s saying they paid her 1500 and 300 ???? pic.twitter.com/KTwGW1NyQW