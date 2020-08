క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి అవ‌త‌రించిన‌ప్ప‌టి నుంచి ఉద్యోగులు కార్యాల‌యాల‌కు దూరమైన‌ట్లే పిల్ల‌లు స్కూల్‌కు దూర‌మ‌య్యారు. జ‌నస‌మూహం ఎక్కువ‌గా ఉండే అన్నీ ప్ర‌దేశాల‌ను ప్ర‌భుత్వం బంద్ చేసింది. ఇప్పుడు మాల్స్‌, గుళ్లు గోపురాల‌ను తెరిసిన‌ప్ప‌టికీ చిన్న‌పిల్ల‌ల స్కూల్ తెర‌వ‌డానికి మాత్రం అనుమ‌తించ‌లేదు. దీనికి ప్ర‌త్యామ్నాయంగా విద్యార్థుల‌కు ఆన్‌లైన్ క్లాసులు ప్రారంభించారు. దీనికోసం స్మార్ట్‌ఫోన్ లేని త‌ల్లిదండ్రులు ఉన్న డ‌బ్బు‌తో ఫోన్ కొనుగోలు చేసి మ‌రీ పిల్ల‌ల‌ను క్లాసుల‌కు అటెండ్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు. పిల్ల‌ల చ‌దువుకోసం త‌ల్లిదండ్రులు ఎంత క‌ష్ట‌ప‌డుతారో.. అంత‌కంత‌కు ఉపాధ్యాయులు కృషి చేస్తారు అన‌డంలో ఈ ఘ‌ట‌నే నిద‌ర్శ‌నం.

చెట్లు కింద ప్లీడ‌ర్ అని తెలుసు. కానీ ఈ మాస్ట‌ర్ ఏకంగా చెట్టు మీదే పాఠాలు చెప్పేస్తున్నారు. పిల్ల‌లు ఎక్క‌డ కూర్చుంటారు అనుకుంటున్నారా? పిల్ల‌లు కూడా చెట్టు మీద‌నే.. ఒక్కోక్క‌రూ దూరం పాటిస్తూ భ‌లే కూర్చున్నారు. మ‌హారాష్ట్ర‌లోని నందుర్బార్ జిల్లా ధ‌డ్గావ్ గ్రామంలో ఫోన్‌కు స‌రిగా సిగ్న‌ల్ రాదు. అక్క‌డుండే టీచ‌ర్ ఆన్‌లైన్ పాఠాలు చెప్ప‌డానికి వీలు ప‌డ‌డం లేదు. అందుక‌ని స‌మీపంలో ఉన్న కొంద‌రు విద్యార్థుల‌ను తీసుకెళ్లి కొండ మీదున్న చెట్టెక్కి కూర్చున్నారు. ఈ విద్యార్థుల‌కు పాఠం చెబుతూనే సిగ్న‌ల్ వ‌చ్చిన‌ప్పుడు ఆన్‌లైన్ క్లాసులు కూడా చెబుతున్నారు. ఈ మాస్టారు చిత్త‌శుద్ధికి నెటిజ‌న్లు ఫిదా అవుతున్నారు. కొంత‌మంది మాత్రం చెట్టు మీద పిల్ల‌ల‌కు పాఠాలు అంటే ప్ర‌మాదంతో కూడుకున్న‌ది జాగ్ర‌త్త అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు నెటిజ‌న్లు.

Maharashtra: Man in Dhadgaon village, Nandurbar district gives lessons to children using smartphones while sitting atop a tree, in order to get better network connectivity.



Deputy Director Education Divisional Nashik Pravin Patil says, the area has fewer mobile network towers. pic.twitter.com/MqOoUXYaPN