ముంబై : త‌నకు క‌రోనా వైర‌స్ సోక‌లేద‌ని మ‌హారాష్ర్ట గ‌వ‌ర్న‌ర్ భ‌గ‌త్ సింగ్ కోశ్యారి స్ప‌ష్టం చేశారు. క‌రోనాకు సంబంధించిన ప‌రీక్ష‌లు చేయించుకున్నాను. ఫ‌లితం నెగిటివ్ వ‌చ్చింది. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను.. సెల్ఫ్ ఐసోలేష‌న్ లో లేను. క‌రోనా ల‌క్ష‌ణాలు కూడా లేవ‌ని గ‌వ‌ర్న‌ర్ పేర్కొన్నారు.



గ‌వ‌ర్న‌ర్ నివాస స‌ముదాయం రాజ్ భ‌వ‌న్ లో ప‌ని చేసే ఉద్యోగుల్లో 18 మందికి క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయింది. దీంతో మిగ‌తావారికి కూడా క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. రాజ్ భ‌వ‌న్ లో శానిటేష‌న్ ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయి.

మ‌హారాష్ర్ట వ్యాప్తంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 2,46,600 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 10,116 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల్లో 99,902 కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి. 1,36,985 మంది ఈ వైర‌స్ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.

I am perfectly alright, and not in self-isolation. I underwent relevant tests, the result of which came negative. There are no symptoms of #COVID19 either: Bhagat Singh Koshyari, Governor of Maharashtra (file pic) pic.twitter.com/M66Lv4rclJ