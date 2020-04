ఇంటి ఓనర్లు అద్దె వసూలు చేయొద్దు

ముంబై: కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నివారణకు దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్ విధించడంతో కంపెనీలు మొత్తం మూతపడ్డాయి. కరోనా సంక్షోభంలో కొంతమంది ఉద్యోగాలతో పాటు ఉపాధి కోల్పోయారు. చాలా మంది వలస కార్మికులు, కూలీలు పొట్టనిండటమే కష్టంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఇంటి అద్దె కూడా కట్టలేని స్థితిలో ఉన్నామని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.



ఇంటి యజమానులు అద్దె వసూలు చేయడాన్ని కనీసం మూడు నెలలు వాయిదా వేయాలని మహారాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ సూచించింది. లాక్‌డౌన్‌ కాలానికి అద్దె చెల్లించనందుకు అద్దె/రెంట్‌కు ఉంటున్నవారిని ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టడం లేదా ఖాళీ చేయాలని యజమానులు ఒత్తిడి చేయొద్దని హెచ్చరించింది. అద్దె చెల్లింపుల వ్యవహారంపై ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది.



????Update????



Maharashtra State Housing Department has issued instructions to landlords/ house owners to postpone rent collection by at least three months. During this period, no tenant should be evicted from the rented house due to non-payment of rent.#WarAgainstVirus pic.twitter.com/cOFsh0NDGD