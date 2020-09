చెన్నై: త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్రం మ‌దురైలోని మీనాక్షి అమ్మాన్ ఆల‌యం 165 రోజుల సుధీర్ఘ విరామం త‌ర్వాత తిరిగి ప్రారంభ‌మైంది. కేంద్ర హోంశాఖ గ‌త శ‌నివారం (ఆగ‌స్టు 29) విడుద‌ల చేసిన అన్‌లాక్‌-4 నిబంధ‌న‌ల మేర‌కు ఆల‌యాన్ని పునఃప్రారంభించిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. చాలా రోజుల త‌ర్వాత మీనాక్షి అమ్మాన్ ఆల‌యంలో ద‌ర్శ‌నాలు ప్రారంభం కావ‌డంతో భ‌క్తులు క్యూక‌ట్టారు. సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఒక్కొక్క‌రుగా అమ్మ‌వారిని ద‌ర్శించుకున్నారు.



అమ్మ‌వారి ద‌ర్శ‌నం కోసం భ‌క్తుల‌కు ఆల‌య ప్ర‌వేశ‌ద్వారం వ‌ద్ద‌నే థ‌ర్మ‌ల్ స్క్రీనింగ్ నిర్వ‌హిస్తున్నామ‌ని ఆల‌య అధికారులు చెప్పారు. ప‌దేండ్ల లోపు చిన్నారులు, 60 ఏండ్ల‌కు పైబ‌డిన వృద్ధుల‌కు, గ‌ర్భిణిల‌కు ఆల‌యంలోకి అనుమ‌తి లేద‌ని తెలిపారు. అదేవిధంగా ఆల‌యంలోకి కొబ్బ‌రి కాయ‌లు, పండ్లు, ప్ర‌సాదాలు పూల‌దండ‌లు తీసుకురావ‌డంపై కూడా నిషేధం విధించామ‌ని ఆల‌య అధికారులు స్ప‌ష్టం చేశారు. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి క‌ట్ట‌డి కోసమే తాము ఈ కొత్త నిబంధ‌న‌లు విధించామ‌ని వారు చెప్పారు.



Tamil Nadu: Meenakshi Amman temple in Madurai re-opens after 165 days, post announcement of the new relaxations as part of Unlock 4.



Visuals of devotees lining up outside the temple while following social distancing norms to offer their prayers pic.twitter.com/8G0mavC0ZR