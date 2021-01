‘మమతకు రామాయణం పుస్తకం పంపుతున్నా..’

భోపాల్‌: పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీకి రామాయణం పుస్తకాన్ని పంపుతున్నానని మధ్యప్రదేశ్‌ ప్రొటెం స్పీకర్‌ రామేశ్వర్‌ శర్మ తెలిపారు. తీవ్రవాదుల ఒత్తిడి వల్లనే ‘జై శ్రీరాం’ అనేందుకు సంకోచిస్తున్నారా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. మీరు శ్రీరామ నామాన్ని ఉచ్ఛరిస్తే జై శ్రీరామ్‌ అంత గొప్పగా అవుతారని అన్నారు.



నేతాజీ జయంతి సందర్భంగా శనివారం కోల్‌కతాలో ప్రధాని మోదీ కార్యక్రమంలో సీఎం మమత పాల్గొన్నారు. ఆమెను మాట్లాడాలని నిర్వాహకులు కోరారు. అయితే మైక్‌ వద్దకు మమత రాగా సభికుల్లో కొందరు ‘జై శ్రీరామ్‌’ నినాదాలు చేశారు. దీంతో ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించిన వారు తనను అవమానపర్చారని, అందుకే తాను మాట్లాడబోనని మమత తెలిపారు. దీనిపై బీజేపీ నేతలు పలు విమర్శలు చేయగా టీఎంసీ నేతలు ఖండించారు.

ఈ నేపథ్యంలో సీఎం మమతకు రామాయణం పుస్తకాన్ని పంపుతున్నానని మధ్యప్రదేశ్‌ ప్రొటెం స్పీకర్‌ రామేశ్వర్‌ శర్మ తెలిపారు. రామాయణం చదివిన తర్వాతనైనా ఆమె ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా ‘జై శ్రీరామ్‌’ అంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

